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​Ханты-Мансийск теперь официально «Город трудовой доблести». Почему президент присвоил столице Югры это звание

Столица Югры получила новое почетное звание от президента – «Город трудовой доблести»

​Ханты-Мансийск теперь официально «Город трудовой доблести». Почему президент присвоил столице Югры это звание
Фото admnvrsk.ru

Президент России Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску почетное звание «Город трудовой доблести». Этому знаковому событию предшествовала масштабная подготовка, которую собственноручно запустили жители региона – активисты, общественные организации, экспертное сообщество. Они обратились с инициативой к губернатору Наталье Комаровой, которая взяла организацию сложного процесса в свои руки – и довела обращение югорчан до президента. Он согласился с доводами жителей и главы Югры – и теперь столица региона получила новое звание.

Если говорить о подготовительной работе, то она была довольно серьезной. Ею занимались историки, архивисты, администрация Ханты-Мансийска и правительство Югры, которые привлекли научное академическое сообщество Госархива, Института российской истории РАН. Сообща они собрали огромное количество информации, подтверждающей серьезный вклад не только столицы Югры, но и всех его поселений и жителей, в приближение Победы в Великой Отечественной войне.

«Высокому статусу город обязан тем, кто в годы Великой Отечественной войны круглосуточно, в четыре смены, обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта, – рассказывает Наталья Комарова. – Фронтовые бригады Ханты-Мансийского леспромхоза, который заготавливал древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж, ящиков для патронов, перевыполняли планы на 200-300 процентов.

В 1940 году работники рыбной промышленности округа добыли более 13 тысяч тонн рыбы, а в 1945 году объем добычи составил более 17 тысяч тонн. Рыбу и рыбную продукцию отправляли на фронт, нашим солдатам (45 процентов всей рыбной продукции – от югорчан)».

Стоит помнить, что все эти трудовые подвиги совершали преимущественно женщины, дети и пожилые югорчане, так как наиболее сильные и способные трудиться (и держать оружие в руках) мужчины были призваны на фронт. Всего из Югры на войну ушли 17 890 человек, из них не вернулись более 9,5 тысяч. Конкретно в Ханты-Мансийске в 1942 году из 8,2 тысяч населения 4,5 тысячи составляли женщины, к 1945 году перекос оказался еще сильнее – из 9,2 тысяч человек мужского населения всех возрастов осталось всего 3,3 тысячи.

И в этих сложнейших условиях югорчане смогли несколько раз выиграть социалистические соревнования по выполнению поставленных центром планов, получать переходящие Красные знамена за производственные подвиги. Чего стоят цифры: за годы войны Самаровский рыбоконсервный комбинат добыл 172 тысячи тонны рыбы, выпустил 28,8 млн банок консервов и почти 90 тысяч тонн рыбопродукции.

И сегодня Югра продолжает эти славные традиции, обеспечивая энергетическую безопасность и существенную часть экономического базиса всей России благодаря добыче более 41 процента всей нефти в нашей стране. В годы Великой Отечественной войны и восстановления от разрухи тех лет Югра взяла шефство над Запорожской областью, а сейчас автономный округ помогает городу Макеевка (ДНР) и его жителям налаживать мирную жизнь, отправляя туда гуманитарные грузы, специалистов разных направлений, принимая местных жителей у себя для отдыха и оздоровления, и многое другое.

«Мы продолжаем добрые традиции, заложенные поколением победителей, – резюмировала Наталья Комарова. – Гордимся жителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, воспитываем у молодых людей чувство патриотизма, долга перед старшим поколением. Важно. Жители Югры сплачиваются перед вызовами и угрозами, защищают своих близких, наш дом, страну. Пусть память, сохраненная в наших сердцах, вдохновит на новые победы».


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Сегодня в 15:40, просмотров: 101, комментариев: 0
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