В Нягани вандалы испортили спортивную площадку и общественный туалет

В Нягани активизировались вандалы. Они испортили спортивную площадку и общественный туалет, сообщил глава города Иван Ямашев.

По словам мэра, от действий вандалов пострадали спортивные тренажеры, установленные на спортплощадке в 10 микрорайоне. Испорченные тренажеры временно оградили кросс-лентой, специалистам предстоит определить стоимость ремонта.

«Второй случай произошел в парке «Центральный лес культуры и отдыха», где вандалы вывели из строя общественный туалет. Администрация парка приняла все необходимые профилактические меры. На территории объекта усилен контроль за безопасностью, увеличено количество обходов охраной», - написал Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что к поимке вандалов привлечены сотрудники правоохранительных органов.