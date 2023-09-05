Депздрав ХМАО засудил врача из Амурской области за разрыв контракта

Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей.Амурчанка заключила трудовой договор с департаментом округа и получила за это единовременную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако не выполнила условия соглашения: обязанность отработать пять лет в окружном медучреждении. Об этом сообщает Муксун.fm.

«Медработник досрочно прекратила работу, а часть выплаты за неотработанное время не вернула. В итоге дело дошло до суда. В настоящее время вынесено решение о взыскании части компенсации в размере 569 000 рублей плюс 57 000 неустойки», — пояснили в ведомстве.

При этом нарушительницу уведомили о возбуждении производства. А через пять дней ее счета арестовали и постановили взыскать сбор. В итоге женщина была вынуждена вернуть долг.