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​В Ханты-Мансийске проходит форум, посвященный городской среде

Форум «Север – Юг: комфортная среда» проходит в Югре

​В Ханты-Мансийске проходит форум, посвященный городской среде
Фото ugoria.tv

Югра принимает очередное большое событие – в Ханты-Мансийске проходит международный форум «Север – Юг: комфортная среда». Мероприятие организовано при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и направлено на развитие территорий и повышение Индекса качества городской среды.

На протяжении трех дней форума эксперты и жители обсуждают концепции современных городов, и какими они должны быть. Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова на открытии мероприятия подчеркнула, что Ханты-Мансийский автономный округ сегодня входит в десятку лидеров по рождаемости, комфорту городской среды и созданию условий для самореализации и развития талантов. «В нашем регионе доступны все виды высокотехнологичной медицинской помощи, и каждый год количество многодетных семей увеличивается на 10%. Это свидетельствует о том, что среда, созданная здесь в Югре, делает людей счастливыми и мотивирует их на создание новых возможностей», – сказала замгубернатора.

Также она отметила, что Югра стала первым регионом в России, который принял закон о креативных индустриях и активно развивает гражданский и некоммерческий сектор. В Югре проводятся мероприятия, такие как система грантов губернатора, которая позволяет молодым людям с возрастом от 14 лет вносить свой вклад в развитие региона.

Форум «Север — Юг: комфортная среда» станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных городских проблем и поиска путей их решения. Мероприятие также включает в себя церемонию награждения победителей конкурса «Лучшие практики по повышению Индекса качества городской среды». На форуме также пройдут различные сессии, включая молодежную сессию, форсайт-сессию и стратегическую сессию, на которых участники смогут обсудить будущее городов и развитие городской среды.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 62, комментариев: 0
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