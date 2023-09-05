Форум «Север – Юг: комфортная среда» проходит в Югре

Югра принимает очередное большое событие – в Ханты-Мансийске проходит международный форум «Север – Юг: комфортная среда». Мероприятие организовано при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и направлено на развитие территорий и повышение Индекса качества городской среды.

На протяжении трех дней форума эксперты и жители обсуждают концепции современных городов, и какими они должны быть. Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова на открытии мероприятия подчеркнула, что Ханты-Мансийский автономный округ сегодня входит в десятку лидеров по рождаемости, комфорту городской среды и созданию условий для самореализации и развития талантов. «В нашем регионе доступны все виды высокотехнологичной медицинской помощи, и каждый год количество многодетных семей увеличивается на 10%. Это свидетельствует о том, что среда, созданная здесь в Югре, делает людей счастливыми и мотивирует их на создание новых возможностей», – сказала замгубернатора.

Также она отметила, что Югра стала первым регионом в России, который принял закон о креативных индустриях и активно развивает гражданский и некоммерческий сектор. В Югре проводятся мероприятия, такие как система грантов губернатора, которая позволяет молодым людям с возрастом от 14 лет вносить свой вклад в развитие региона.

Форум «Север — Юг: комфортная среда» станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных городских проблем и поиска путей их решения. Мероприятие также включает в себя церемонию награждения победителей конкурса «Лучшие практики по повышению Индекса качества городской среды». На форуме также пройдут различные сессии, включая молодежную сессию, форсайт-сессию и стратегическую сессию, на которых участники смогут обсудить будущее городов и развитие городской среды.