Нефтебуровая компания в Югре задолжала свыше миллиона сотрудникам

В ХМАО нефтебуровая компания ООО «БСК Норд-Ост-Гео» задолжала своим сотрудникам свыше миллиона рублей. Вернуть деньги людям помогла прокуратура, сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«Прокуратура Мегиона по обращениям работников провела проверку соблюдения трудового законодательства в нефтебуровой компании ООО «БСК Норд-Ост-Гео». Установлено, что перед работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за период с марта по июнь 2023 года на сумму свыше 1 млн рублей», - говорится в сообщении.

Прокурор Мегиона внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении нарушений закона. Документ рассмотрели и удовлетворили. Главного бухгалтера привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении главы компании возбудили административное дело. В результате принятых мер предприятие погасило задолженность по заработной плате в полном объеме.