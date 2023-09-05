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Около 1800 югорских семей вложили маткапитал в образование детей в 2023 году

За все время существования маткапитала 27 тысяч югорчан направили его на образование детей

Около 1800 югорских семей вложили маткапитал в образование детей в 2023 году
Фото: pixabay

1798 югорский семей, согласно данным Социального фонда России, потратили маткапитал на обучение детей в 2023 году. Отмечается, что за все время действия программы материнского капитала 27 700 югорских родителей направили более 1,52 миллиарда рублей на обучение детей.

«Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте СФР. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование», – подчеркнули специалисты фонда.

Напомним, что потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок к началу обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До трехлетия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 44, комментариев: 0
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