​За неделю в Югре не зафиксировали ни одного лесного пожара

За прошедшую неделю, с 28 августа по 3 сентября, в Югре не зафиксировали ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования в своем телеграм-канале.

«По предварительному прогнозу Федеральной Авиалесоохраны на сентябрь, в первый месяц осени в Югре не прогнозируется повышение средних температур воздуха и повышение класса пожарной опасности в лесах автономного округа», - говорится в сообщении.

При этом специалисты лесного хозяйства отмечают, что лесопожарная обстановка зависит от соблюдения югорчанами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях.

Всего в ХМАО с 28 апреля, когда власти объявили пожароопасный период, ликвидировали 166 ландшафтных пожаров на площади 27,5 тыс. га, 636 лесных пожара на площади 64 тыс. га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий.