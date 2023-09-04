Первая в ХМАО медиашкола объявила набор учеников

В Ханты-Мансийске заработала первая в Югре медиашкола. Пройти обучение могут все желающие старше 18 лет: студенты, блогеры, контент-менеджеры, начинающие специалисты медиа сферы и другие, сообщается на сайте школы.

«Обучение очное в Ханты-Мансийске и состоит из нескольких интенсивов по 3-7 дней с перерывами. Самое интересное — участие бесплатно, организаторы берут на себя расходы по проживанию. Единственное — нужно самостоятельно добраться до окружной столицы и обратно», - уточняет пресс-служба окружного правительства в своем телеграм-канале.

Один человек может заявиться на несколько интенсивов. Места ограничены — в один поток набирают максимум 25 учащихся.

Первый трехдневный курс «Подкасты» стартует уже 24 сентября. Записаться на него можно до 14 сентября. Подробное расписание - на сайте медиашколы.