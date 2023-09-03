В ХМАО утвердили стратегию развития врачебно-физкультурной службы

В Югре планируют довести число спортсменов, которые проходят медосмотры, до 100%. Об этом заявила губернатор округа Наталья Комарова.

Кроме того, до 2030 года планируется довести до 70% число жителей региона, которые регулярно занимаются спортом и физкультурой. Такова стратегия развития врачебно-физкультурной службы в Югре.

«Основная цель – создание условий, обеспечивающих доступность, качество медицинской помощи югорчанам, регулярно занимающимся физической культурой, профессиональным спортом, формирование современных подходов к развитию спортивной медицины, включая внедрение инновационных технологий. Ключевые показатели стратегии: доля югорчан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составить 70%; 100% югорчан, систематически занимающихся профессиональным спортом, должны быть охвачены периодическими углубленными медицинскими осмотрами», – сообщила Комарова у себя в соцсетях.