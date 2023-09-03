Только 4% компаний в Югре доплачивают сотрудникам, ушедшим на больничный, до фактического заработка

Доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности достаточно редки для бизнеса в ХМАО: у 7 из 10 работодателей они отсутствуют.

«6% компаний сотрудникам, ушедшим на больничный, доплачивают до среднего заработка, еще 4% — до фактического заработка (т. е. суммы, которую работник получил, если бы трудился, а не болел). В 1 из 100 компаний доплачивают до полного оклада. Еще 1% работодателей практикует фиксированную выплату сверх больничного листа. В 11% компаний решение о выплатах сверх больничного листа принимается в индивидуальном порядке», – рассказали в SuperJob.