​В ХМАО коммунальные услуги дороже всего обходятся жителям Белоярского

Тюменьстат подготовил еженедельный отчет по потребительским ценам на некоторые виды товаров и услуг в четырех городах ХМАО: Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Белоярском. Согласно документу, больше остальных за коммуналку платят жители Белоярского, пишет «Вестник Сургутского района».

«Отопление, м2 общей площади - 62,20 рублей, водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека - 965,17 рублей, водоснабжение холодное, м3 - 103,28 рублей, водоснабжение горячее, месяц с человека - 894,84 рублей, водоснабжение горячее, м3 - 258,55 рублей», - цитирует издание сообщение.

Жителям Нижневартовска и Сургута коммунальные ресурсы обходятся дешевле. За холодную воду они платят 51,59 и 55,86 рублей соответственно, за водоотведение - 55,98 и 59,86 рублей. Стоимость услуг за электроэнергию в четырех городах одинаковая и составляет 309,49 рублей.