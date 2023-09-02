Автокинотеатр под открытым небом заработал в Нефтеюганске

В Нефтеюганске открылся автокинотеатр под открытым небом. Большой экран установили на парковке у здания «РН-Сервис» по адресу Жилая,12а, сообщила глава города Эльвира Бугай. Первый сеанс состоится уже сегодня, 2 сентября, в 19:00.

«Стартовый прокат состоится завтра в 19:00. Вниманию зрителей представят картину российского режиссера Александра Галибина «Сестрёнка» – военная драма, основанная на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома», - написала Эльвира Бугай на своей странице в ВК.

Первый сеанс будет бесплатным. Во время кинопоказа на парковке будет работать фургончик «Крем-кофе».

Ранее стало известно, что в Нефтеюганске может закрыться единственный в городе кинотеатр «Юган». Причина - низкая рентабельность заведения, сообщил владелец здания Сергей Шокин.