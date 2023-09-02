Жителя Самары осудят в ХМАО за смертельное ДТП с пешеходом

В Югре перед судом предстанет 23-летний житель Самары. Он обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погиб пешеход, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Авария произошла вечером 25 февраля 2022 года. Следствие установило, что обвиняемый управлял принадлежащим ему автомобилем «Фольксваген Поло», не имея водительского удостоверения.

«Во время движения на участке автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» при ограниченных условиях видимости, превышая скоростной режим, он выехал на правую по ходу своего движения обочину, совершив наезд на человека. В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему были причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что обвиняемый с места происшествия скрылся, испугавшись ответственности за ДТП.