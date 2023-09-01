«Кросс нации» пройдет в городах ХМАО 16 сентября

В ХМАО 16 сентября состоится традиционный «Кросс нации». Центральный забег пройдет на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске.

Забеги также организуют в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Мегионе, Нягани, Лангепасе и других городах и районах ХМАО. Ожидается, что на старт выйдут свыше тысячи человек, среди которых есть ветераны спорта, дети и олимпийские чемпионы.

В Ханты-Мансийске организаторы подготовили обширную развлекательную программу. Участников ждет забег с арбузами, пижамная гонка, поедание хот-догов и розыгрыш призов.