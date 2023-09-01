Губернатор Югры посетила стройплощадку особой экономической зоны в Нягани

В Нягани продолжается строительство площадки, где разместятся предприятия особой экономической зоны. Ее посетила в ходе рабочего визита губернатор Наталья Комарова. На территории в 272 гектара (которая может быть расширена до тысячи гектаров при необходимости) идут активные подготовительные работы – разбивка осей проектируемых улиц, расчистка территории от деревьев и кустарников, снятие почвенно-растительного грунта, отсыпка территории, а также вертикальная планировка территории. Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и общественных связей Югры, также заключены договоры на подключение ОЭЗ к коммунальным сетям и электричеству.

«Приоритетными направлениями станут лесопереработка, производство стройматериалов, оборудования для нефтесервиса, растениеводство и пищевое производство, химпром, хранение и логистика, IT», – отметил генеральный директор УК «Промышленные парки Югры» Дмитрий Киселев.

Ожидается, что ОЭЗ в Нягани будет запущена в 2025 году, при этом якорные резиденты к 2032 году инвестируют в свои производства порядка 24,6 млрд рублей, заплатят около 7,6 млрд рублей налогов и создадут более 700 рабочих мест.