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Биатлонисты Сургутского района стали призерами первенства Югры

Юные спортсмены Сургутского района завоевали медали на первенстве Югры по летнему биатлону

Биатлонисты Сургутского района стали призерами первенства Югры
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Ханты-Мансийске завершилось первенство Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет и 15-16 лет. Призерами первенства стали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва Сургутского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Карина Пляцок заняла 2 место среди девушек 17-18 лет, дистанция 10 км. Иван Савченко занял 3 место среди юношей 15-16 лет, дистанция 10 км.

«В последний день соревнований биатлонистам предстояло бороться не только друг с другом, но и с погодой. На протяжении всех гонок не прекращался сильный дождь», - отметили в пресс-службе.

Тренируют спортсменов Николай Кузнецов, Светлана Черепанова и Сергей Юровских.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 78, комментариев: 0
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