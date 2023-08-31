Юные спортсмены Сургутского района завоевали медали на первенстве Югры по летнему биатлону

В Ханты-Мансийске завершилось первенство Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет и 15-16 лет. Призерами первенства стали спортсмены спортивной школы олимпийского резерва Сургутского района, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Карина Пляцок заняла 2 место среди девушек 17-18 лет, дистанция 10 км. Иван Савченко занял 3 место среди юношей 15-16 лет, дистанция 10 км.

«В последний день соревнований биатлонистам предстояло бороться не только друг с другом, но и с погодой. На протяжении всех гонок не прекращался сильный дождь», - отметили в пресс-службе.

Тренируют спортсменов Николай Кузнецов, Светлана Черепанова и Сергей Юровских.