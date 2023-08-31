Отопительный сезон в Сургутском районе начнется 1 сентября

В Сургутском районе 1 сентября стартует отопительный сезон. Сначала батареи нагреются в объектах социального, культурного и бытового назначения - всего в 123 учреждениях, а потом в квартирах жилых домов.

«Бюджет всей кампании по подготовке к ОЗП в этом году составил 320 млн рублей. Это федеральные, региональные средства, а также деньги самого Сургутского района и поселений», - написал глава района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

Сейчас завершаются работы по ремонту 9 км сетей тепло- и водоснабжения в Федоровском, Нижнесортымском и Лянторе. Также коммунальщики обновят и заменят восемь котлов на котельных Нижнесортымского, Солнечного, Русскинской и Ульт-Ягуна.