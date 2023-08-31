Автомобилистов предупредили о временном ограничении движения на автодороге Сургут − Нижневартовск

В воскресенье, 3 сентября, на трассе Сургут − Нижневартовск временно ограничат движение. Связано это с проведением дорожных работ, рассказали в окружном управлении автодорог.

«В период с 00.00 до 03.00 часов в связи с проведением работ по демонтажу рамных металлических конструкций на участке капремонта автодороги г. Сургут − г. Нижневартовск (с 213 по 217 км) будет временно ограничено движение автотранспорта», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что в Сургуте из-за дорожных работ перекроют движение на перекрестке проспект Набережный - улица Нефтяников.