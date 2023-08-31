Губернатор Югры побывала на базе «Нёр-Ойка» в Березовском районе

Наталья Комарова в ходе поездки в Березовский район посетила туристическую базу «Нёр-Ойка», которая принимает гостей на своей территории с 2011 года. За эти годы база стала приобрела статус привлекательной точки туризма в Югре. Расположенная в живописных горах Приполярного Урала, всего в 89 километрах от села Саранпауль, база «Нёр-Ойка» восхищает своим месторасположением. Она соседствует с горой Неройка (1645 м), которая является священной для коренных народов Севера.

На базе имеются три гостевых дома с печным отоплением. Два из них выполнены в стиле традиционных жилищ северных народов и могут принять до шести гостей, третий дом рассчитан на 12 человек. Внутренний дизайн в национальном стиле мансийской и зырянской культур погружает посетителей в атмосферу уникальных этнических традиций. Летом гости также могут выбрать размещение в национальных чумах.

Это было построено благодаря гранту управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры. В 2023 году совместными усилиями с Фондом развития Югры был реализован проект «VisitUgra», призванный улучшить комфортабельное проживание гостей. Благодаря ему на базе появились четыре модульные конструкции – три для жилья и одна для кухни.

База предлагает разнообразные программы для туристов, включая пешие маршруты к водопадам, озерам и горным плато, сплавы на катамаранах, рыбалку и экскурсии к месторождению кварца под названием Додо. Наталья Комарова отметила, что Неройка входит в перечень 60 мест России, где принято загадывать желания: «Мы рады поделиться чудом исполнения желаний. И у нас таких мест много: Лукоморье на границе Югры и Ямала, озеро Нумто, место слияния Иртыша и Оби, кедр Кес в Самаровском чугасе, которому уже более 350 лет. Корни, если ты их знаешь, бережешь их – это и есть источник силы».