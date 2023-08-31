Две новые «Звезды Югры» появились в Ханты-Мансийске

Губернатор Наталья Комарова приняла участие в церемонии, посвященной открытию новых памятных знаков на мемориале «Звезды Югры», расположенном в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Это важное событие приурочено к приближающемуся Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Памятные плиты, нанесенные на мемориальную стелу «Звезды Югры», становятся новым символом почитания памяти выдающихся деятелей, организаций и коллективов, которые оказали огромное влияние на развитие региона. Ежегодно открываются новые памятные знаки, и это стало традицией, способствующей сохранению и передаче исторической памяти.

На этот раз мемориал «Звезды Югры» пополнился двумя новыми памятными знаками, которые были установлены в честь выдающихся личностей. Один из них посвящен Евгению Большагину, одному из первых участников освоения Самотлорского нефтяного месторождения. Он оставил свой след в истории не только как специалист в области нефтяной и газовой промышленности, но и выдающийся организатор и руководитель. Другой памятный знак увековечивает имя Алексея Конторовича, выдающегося геолога и ученого, который внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли, не только как исследователь, но и как организатор комплексных исследований и программ развития нефтегазового комплекса России.

На мероприятии присутствовали родные и близкие люди двух югорчан, чья память была увековечена в «Звездах Югры». Елена Демидова, дочь Евгения Большагина, поделилась своими чувствами. «Меня переполняет чувство радости и гордости за своего отца. Стаж нашей семьи в нефтегазовой отрасли – 184 года. Это не только мой отец, но его родные сестры, племянники. Сейчас подрастают правнуки, которые, надеюсь, продолжат эту традицию», – цитирует ее департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Алексей Конторович лично выразил благодарность за оказанную честь. «Сегодня в Югре разрабатывается более 500 месторождений. Тот подвиг, который совершили первооткрыватели вашего чудесного края, бесценен», – подчеркнул Алексей Конторович.

Напомним, что идея создания мемориала «Звезды Югры» возникла в 2004 году, когда отметили добычу восьмимиллиардной тонны нефти на территории региона. На сегодняшний день на стенах музея установлено уже 56 памятных плит, каждая из которых символизирует вклад и достижения работников нефтяной и газовой отрасли.