В Югре обсудили налоги для нефтяников

Перед торжественной церемонией награждения лучших нефтекомпаний «Черное золото Югры» в Ханты-Мансийске прошло важное мероприятие – совместное совещание и заседание рабочей группы экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Государственной думы по бюджету и налогам под председательством Натальи Комаровой.

Открыв мероприятие, Наталья Комарова подчеркнула, что мировая нестабильность влияет на развитие нефтегазовой отрасли, что, в свою очередь, оказывает воздействие на экономику страны и связанные с ней отрасли. «В этой связи создание благоприятных инвестиционных условий для деятельности недропользователей, внедрение новых налоговых режимов, сокращение административных барьеров на всех этапах жизненного цикла продукта – это первоочередная задача государства, – отметила губернатор. – Целевые ориентиры при этом — сохранение доли Российской Федерации в мировом энергетическом балансе, обеспечение отраслевой занятости граждан, достижение технологического суверенитета».

Одним из ключевых вопросов стало воспроизводство ресурсной базы. В связи с этим, предложено внести изменения в Налоговый Кодекс, чтобы обеспечить вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для геологоразведочных исследований и бурения. Это стимулирует проведение работ и повысит инвестиционную активность.

Наталья Комарова также поддержала идею передачи полномочий регионам по управлению малыми месторождениями с запасами до одного миллиона тонн нефти и ресурсами до трех миллионов тонн. Это способствует разнообразию деятельности и привлечению инвестиций.

Еще одной актуальной темой стала актуализация налоговых режимов для предприятий отрасли. Наталья Комарова поддержала предложения нефтяных компаний о включении в Налоговый кодекс порядка 70 участков недр для перевода на режим налога на дополнительный доход (НДД). Глава региона подчеркнула важность стимулирования новых технологических решений. Она отметила, что важно развивать полную технологическую цепочку, включая оборудование, программное обеспечение и кадры. В этом контексте она выразила поддержку создания инновационных технологий для нефтегазовой отрасли.