Готовность школ Югры принять учеников 1 сентября обсудили в Югре

Все школы и другие учебные заведения Югры готовы к новому учебному году, который стартует завтра, 1 сентября. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова в ходе заседания совета по местному самоуправлению. Особое внимание при подготовительной работе уделялось обеспечению безопасности, современности условий обучения и технической подготовке к зимнему периоду.

«Прежде всего, это выполнение санитарных норм и правил, создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям, совершенствование организации питания, обеспечение инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности зданий и территорий объектов, обеспечение требований пожарной безопасности, повышение энергетической эффективности, подготовка инженерных систем образовательных учреждений к работе в осенне-зимний период», – сказал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

По данным межведомственной комиссий, из 758 учебных заведений Югры проверка прошла в 755. По словам директора департамента образования и науки региона Алексея Дренина, все вопросы и предписания со стороны контролирующих инстанций были выполнены, а недочеты устранены.

«Также хочу отметить, что учебные организации укомплектованы учебниками и пособиями. С учетом реализации нового государственного образовательного стандарта и единых федеральных образовательных программ мы переходим на единые учебники. «Первая ласточка» – это учебник истории для 10-11 классов. Партии учебников уже поступили в автономный округ и распространяются по образовательным организациям. 1 сентября все ребята их получат», – отметил Алексей Дренин.

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона отмечает, что в образовательных организациях округа работают почти 26 тысяч педагогов, обладающих высокой квалификацией и уровнем компетенций и профмастерства. Из них почти 14 тысяч – работники школ, 8,3 тысячи – детских садов. Еще 3,8 тысячи педагогов работают в организациях дополнительного образования.