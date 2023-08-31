Заболеваемость ОРВИ в ХМАО выросла на 19% за неделю

В ХМАО за прошлую неделю, с 21 по 27 августа, зарегистрировано 39 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 18,9% и выше эпидемического порога на 18,3%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

«В территориальной структуре заболеваемости ОРВИ доминирует население Сургута на 30,9%, Сургутского района – на 28%, Когалыма – на 4,1 %. Рост заболеваемости отмечается в восьми муниципальных образованиях», - говорится в сообщении.

В Ханты-Мансийске заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 13,1%, но пока еще ниже эпидемического порога на 4%. Эпидпороги более 20% превышены среди детей 7-14 лет и 15 лет и старше на 24% и 28,5% соответственно.