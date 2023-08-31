16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,9283   EUR  104,4496  

Новости

Больше новостей
Вы бы запретили в Сургуте прокат электросамокатов?
Комментировать
0
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
Больше опросов

Мошенники пугают югорчан переходом на «цифровой рубль»

Югорчан предупредили о мошенничестве с цифровыми рублями

Мошенники пугают югорчан переходом на «цифровой рубль»
Фото: pixabay

Югорчане и жители других регионов страны стали получать спам-рассылки об операциях с цифровыми рублями. Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает, что информация в этих сообщениях не соответствует действительности, а любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические.

С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13-ти банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.

Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут только цифровыми), либо предложить уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях. Мошеннические схемы, как правило, классические – например, «безопасный счет» или «спасите ваши деньги».

Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации.

Важно подчеркнуть, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет.

Банк России проводит разъяснительную кампанию про цифровой рубль – его возможности, особенности и преимущества, а также про пилот с реальными цифровыми рублями. На сайте Банка России создан специальный раздел «Цифровой рубль», где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифровом рубле.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:15, просмотров: 82, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как Югра готовит тысячи технических специалистов в год и что такое программа «Профессионалитет» 941
  2. Югорчанин украл морской контейнер из приюта для животных 534
  3. «Качество рациона питания – важнейший аспект» 534
  4. В сургутском Центре охраны материнства и детства спасли новорожденную девочку 528
  5. Нужна ли ребенку банковская карта? 520
  6. ​Очередной эфир Натальи Комаровой будет посвящен социальной экономике 502
  7. ​В Югре сформировали план по сохранению и укреплению традиционных ценностей 500
  8. ​Каждый день в Югре 90 человек переходят на самозанятость 473
  9. ​Более 800 учителей собрались в Югре на большое совещание перед началом учебного года 468
  10. ​Летний турпоток из Югры в зарубежные страны вырос на 24%. Где отдыхали югорчане этим летом? 452
  1. ​Вперёд, в прошлое 1960
  2. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1735
  3. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1661
  4. Лучшие вакансии августа в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1659
  5. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1631
  6. Ключевая ставка — 12%: как новые экономические условия отразятся на покупателях и продавцах недвижимости? 1513
  7. Скоро в школу! А готов ли ребенок? 1458
  8. «Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников 1456
  9. Что изменилось в ОГЭ-2024? 1417
  10. Убийце любовницы из Нижневартовска назначили судебно-психиатрическую экспертизу 1396
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13542
  2. Не в экстрасенсах дело 6472
  3. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5860
  4. Создавать колесо 4846
  5. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3708
  6. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3611
  7. ​Как платить налоги на дистанционке? 3605
  8. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3580
  9. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3542
  10. ​Жильё в деталях: на что кроме цены и площади обратить внимание, выбирая квартиру 3298

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика