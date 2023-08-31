Югорчан предупредили о мошенничестве с цифровыми рублями

Югорчане и жители других регионов страны стали получать спам-рассылки об операциях с цифровыми рублями. Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает, что информация в этих сообщениях не соответствует действительности, а любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями – мошеннические.

С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте участвует ограниченный круг клиентов 13-ти банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов. Происходить это будет поэтапно. При этом все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами.

Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Они пытаются либо запугать граждан потерей денег (поскольку скоро якобы все деньги будут только цифровыми), либо предложить уникальную возможность использовать «цифровые рубли» на выгодных, уникальных и персонализированных условиях. Мошеннические схемы, как правило, классические – например, «безопасный счет» или «спасите ваши деньги».

Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации.

Важно подчеркнуть, что никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет.

Банк России проводит разъяснительную кампанию про цифровой рубль – его возможности, особенности и преимущества, а также про пилот с реальными цифровыми рублями. На сайте Банка России создан специальный раздел «Цифровой рубль», где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифровом рубле.