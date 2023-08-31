На автодороге «Юг» в Югре произошло ДТП с пострадавшим

Накануне, 30 августа, на автодороге «Юг» Советского района зарегистрировали ДТП с участием большегруза. По предварительной информации, виновник аварии не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в «КамАЗ».

«Около 9:10 на 18 км автодороги «Юг» Советского района, 27-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с движущимся навстречу транспортным средством «Камаз», под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП виновник происшествия получил травмы», − сообщает пресс-служба в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

За прошедшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых одни человек погиб и двое − получили травмы.