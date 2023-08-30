Сургутский район установил рекорд России по самым большим нартам

В Сургутском районе установили первый в стране рекорд по самым большим нартам. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Нарты — это традиционное транспортное средство коренных народов Севера, которое является основным средством передвижения зимой. В течение четырех дней отец и сын, Алексей и Виталий Русскины, изготавливали нарты из осины, по традиционной технологии без единого гвоздя. И не зря - попали в Книгу рекордов России.

Станислав Коненко лично измерил длину национального транспорта. «С результатом длина 701 см и ширина 107 см рекорд «Самые большие нарты» в России объявляю официально зафиксированным», - объявил он.

По словам Виталия Русскина, когда ему и отцу предложили поставить рекорд, долго они не размышляли. «Подумали, почему бы и нет. Сделать полезное для себя и внести себя в историю», - добавил он.

Рекорд установлен в рамках открытого фестиваля национальных культур «Район многонациональный», посвященного 100-летию Сургутского района.