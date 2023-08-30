Губернатор Югры проведет прямую линию «Социальная экономика»

Губернатор Наталья Комарова вернулась из отпуска и анонсировала первую осеннюю встречу с югорчанами в онлайне. Она пройдет 8 сентября в 12.00 и будет посвящена социальной экономике – в частности, исполнению национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Демография».

«Вместе оценим эффективность действующих в Югре решений по поддержке социального предпринимательства, СОНКО, граждан на основе социального контракта, проектов инициативного бюджетирования, а также проектов по развитию креативных индустрий, повышению благосостояния граждан», – обратилась глава региона к своим читателям в социальных сетях.

Традиционно задавать вопросы и предлагать темы для обсуждения в рамках социальной экономики можно в соответствующем посте Натальи Комаровой в ВК. Самые интересные обращения попадут в эфир, а с остальными будут работать представители региональных и местных органов власти, а также Центра управления регионом Югры, которые дадут ответ на каждый вопрос и комментарий.

Встреча будет транслироваться в прямом эфире на персональных страницах губернатора Югры: https://vk.com/nv__komarova?ysclid=lluk1b0l81643444230, https://ok.ru/nv.komarova и в официальном сообществе региона ВКонтакте – https://vk.com/shtabugra.