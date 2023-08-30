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​В Югре сформировали план по сохранению и укреплению традиционных ценностей

Югра утвердила план по поддержке традиционных ценностей по следам президентского указа

​В Югре сформировали план по сохранению и укреплению традиционных ценностей
Фото admhmao.ru

В Югре сформирован план основных мероприятий, направленных на реализацию указа президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это произошло в ходе заседания окружного правительства под председательством первого заместителя губернатора Алексея Шипилова.

План был разработан департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры с участием научного сообщества и представителей Сретенского клуба. Исполняющая обязанности директора департамента Мария Орлова подчеркнула, что план предусматривает проведение более 30 мероприятий ежегодно в семи ключевых направлениях.

Среди них – профилактика деструктивной идеологии, укрепление военно-патриотического воспитания, развитие системы воспитания и образования детей и молодежи с акцентом на традиционные ценности, сохранение семейных ценностей, поддержка проектов гражданского общества, направленных на сохранение культурной среды и традиционных ценностей, а также популяризация культурного наследия народов России.

Кроме того, было принято решение о создании молодежного центра Югры и центра патриотических проектов «Моя история», который будет базироваться на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история. Югра».

Напомним, указ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» был подписан в ноябре прошлого года. Этот документ определяет значение традиционных ценностей как основы для формирования мировоззрения россиян, подчеркивает их роль в гражданской идентичности и культурном развитии страны.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 35, комментариев: 0
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