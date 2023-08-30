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​Летний турпоток из Югры в зарубежные страны вырос на 24%. Где отдыхали югорчане этим летом?

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась

​Летний турпоток из Югры в зарубежные страны вырос на 24%. Где отдыхали югорчане этим летом?
Фото: Freepik

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.

С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Жители Югры этим летом также стали чаще путешествовать по миру, общее число таких туристов приросло на 24% по сравнению с прошлым сезоном. Югорчане уже успели побывать более чем в 100 странах. По динамике турпотока вперед вырвались Вьетнам, Малайзия, Корея, Шри-Ланка, – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказались привычные Абхазия и Турция. Для отдыха их выбрал каждый пятый турист из Ханты-Мансийского автономного округа. В пятерку популярных направлений также вошли Египет, ОАЭ и Китай. «Уникальные» югорские путешественники побывали в Лихтенштейне, Австралии, Аргентине, на Багамских островах и в Исландии.

Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес россиян к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма – поток в этом направлении увеличился на 39,4% – в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 38, комментариев: 0
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