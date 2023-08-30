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​Более тысячи школьников и студентов ссузов приехали в Югру на полуфинал «Большой перемены»

Югра приняла две смены уральской «Большой перемены»

​Более тысячи школьников и студентов ссузов приехали в Югру на полуфинал «Большой перемены»
Фото t.me/ugra_official

Югра в третий раз приняла полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» на уровне Уральского федерального округа. Мероприятие прошло в две смены с 16 по 24 августа, его участниками стали около тысячи 8-10 классов школ и студентов среднего профобразования со всего Урала. Всем им предстояла масса конкурсных событий, мастер-классов, встреч с экспертами, участия во флешмобах и так далее.

В центре внимания «Большой перемены» – не классические академические знания, которые дает система образования, а так называемые «софт-скиллы» – умение работать в команде, находить нестандартные решения, применять творческий подход к сложным задачам. Кроме того, в ходе конкурса школьники и студенты СПО проходили профориентацию, получали рекомендации по личностному росту, а также учились социальному проектированию.

«Это уникальная возможность – пройти такой образовательный интенсив, сформировать команду ребят, которые, как и ты, готовы трудиться над тем или иным проектом. И, конечно, получить поддержку, чтобы реализовать свою самую смелую инициативу, – объяснила ценность подобных мероприятий замгубернатора Югры Елена Шумакова. – Для этого создать команду, получить консультации экспертов, наставников. С тем, чтобы выйти из этого конкурса с готовым стартапом, с которым ты готов двигаться дальше и в учебе, и потенциально в работе».

Обращаясь к участникам «Большой перемены», Елена Шумакова также подчеркнула важность среднего профессионального образования: «Сегодня вы, студенты колледжей, наверное, самые нужные, самые востребованные люди в нашей стране. Я вот буквально на днях вернулась с российского форума СПО, и было отмечено, что уже сегодня более 60 процентов школьников выбирают именно колледжи для своего дальнейшего развития, развития своей карьеры. И с каждым годом ваши профессии становятся все более и более востребованными».

Со школьниками и студентами на «Большой перемене» работали серьезные спикеры и эксперты. Среди них – участник Олимпиады Сергей Крянин, актриса, режиссер и телеведущая Анастасия Денисова, выпускник ГИТИСа и солист театра «Тодес» Дмитрий Александров и многие другие.

Разнообразные эксперты помогали детям работать с разнообразной тематикой – всего направлений «Большой перемены» было 12. В каждом из них были определены абсолютные победители, которые получат призы от партнеров проекта и в дальнейшем пройдут стажировки в ведущих российских компаниях. 25 школ и 20 учреждений среднего профессионального образования, которые подготовили наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники, победителей «Большой перемены» получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров.

Но важнее то, что большое количество детей заводят новые знакомства, которые в будущем им пригодятся. «После конкурса участники «Большой перемены» начинают дружить друг с другом, потому что сообщество большое, ребята все активные, – рассказала пресс-секретарь конкурса Ксения Парненкова. – Тем более соцсети сегодня позволяют поддерживать отношения онлайн. Поэтому все хорошо общаются, могут позвонить и попросить помощи. Желающие с удовольствием помогают, в том числе в организации наших внутренних слетов и марафонов. Участие в «Большой перемене» – это хороший старт для молодежи. Он дает определенные регалии, возможность участвовать в других крупных проектах».

Если первая смена была посвящена школьникам, то вторая – студентам ссузов. «На второй смене полуфинала ребята, кроме решений конкурсных заданий, также будут посещать образовательную программу – это встречи, лекции, мастер-классы с профессионалами своего дела, со специалистами в определенных областях, с представителями партнеров, – рассказала методист направления образовательных программ АНО «Большая перемена» Алиса Маравильяс. – По итогам этапов во всех федеральных округах определят полторы тысячи финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов ссузов. Для первых решающий этап конкурса пройдет в октябре, для вторых – в ноябре».

Напомним, что «Большая перемена» – флагманский проект российского движения детей и молодежи «Движение Первых», конкурс также входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».


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Сегодня в 13:35, просмотров: 71, комментариев: 0
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