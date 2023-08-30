В Ханты-Мансийске прошло традиционное Августовское совещание учителей

В Ханты-Мансийске прошло традиционно Августовское совещание педагогических работников, которое в последние годы предваряет начало учебного года. В окружной столице собрались представители профессионального сообщества от образования, культуры и спорта, к которым присоединялись эксперты и почетные гости.

В частности, к аудитории совещания обратился министр просвещения Сергей Кравцов: «Хочу выразить вам огромную благодарность за усердный кропотливый труд и неравнодушие к делу. Вместе мы поступательно решаем все поставленные задачи. Отдельно хочу отметить учителей, это ваш год, Год педагога и наставника. В рамках нацпроекта «Образование» поставлена цель войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования. На сегодня мы фактически вошли в нее. Качество российского образования подтверждается триумфом наших ребят на международных олимпиадах. Гордимся их победами. Коллеги, желаю всех успехов в новом учебном году, сил и энергии».

Основная тема совещания – трансформация образования. И Югра находится в авангарде изменений – об этом сказала в своем обращении к участникам мероприятия губернатор Наталья Комарова. Она озвучила семь пунктов, которые уже внедряются или будут имплементированы в окружную систему образования в ближайшее время. «Первое. С 1 сентября 2023 года все школы Югры переходят на новые федеральные основные образовательные программы названые «Золотым стандартом». В Югре по моему поручению Департаментом образования и науки автономного округа оцифрованы, включены в региональную информационную систему «Образование Югры» все отчеты, которые должен предоставлять учитель, – приводит слова главы региона департамент молодежной политики, гражданских инициатив и общественных связей. – Второе. С 1 сентября 2023 года вступает в силу новый порядок проведения аттестации педагогических работников образовательных организаций. Квалификационные категории будут действовать бессрочно, а также расширяется их перечень».

Третьим пунктом губернатор обозначила введение универсального минимального набора профориентационных практик, которые помогут школьникам более осознанно подойти к выбору будущей профессии. Эти меры реализуются в рамках федерального проекта «Билет в будущее» и регионального проекта «Будущий профессионал».

Четвертый пункт касается улучшения материально-технической базы. В частности, за четыре года в колледжах Югры были открыты 114 новых мастерских, а буквально 1 сентября в Сургутском политехническом колледже откроется Центр опережающей профессиональной подготовки. В нем студенты смогут получать перспективные профессии и компетенции на мировом уровне.

Пятый пункт Наталья Комарова посвятила важному федерально-региональному проекту – Инновационному научно-техническому центру «Юнити Парк». Постановление о его создании в августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, базовыми учебными организациями для ИНТЦ станут СурГУ, ЮГУ и филиал Пермского Политеха.

В шестом пункте глава региона коснулась международных связей – в частности, расширения гуманитарных связей со странами Африки. Профильным департаментам окружного правительства поручено найти возможность по привлечению студентов из «черного континента» на обучение в Югру.

И последний пункт – создание в Югорске «Школы-Колледжа». «Его цель – повышение эффективности использования имеющейся инфраструктуры, ресурсов за счет сетевого взаимодействия образовательных организаций. Школа будет обучать студентов колледжа общеобразовательным дисциплинам, колледж сконцентрируется на обучении профессиям и специальностям, в том числе школьников. Это позволит повысить качество подготовки, увеличить контрольные цифры приема в колледж», – объяснила суть проекта Наталья Комарова.

Губернатор озвучила еще одно нововведение – система «Кабинет психолога», которая призвана помогать учителям, родителям и ученикам. Она появится в конце 2023 года.

Далее в течение двух дней более восьмисот педагогов, а также работников культуры и спорта обменивались опытом, обсуждали основные векторы развития образования, идеи на будущий год. На площадке форума презентовали лучшие образовательные практики. Например, электронный сервис по подготовке к экзаменам. «Ребята могут тренироваться по каждому типу заданий, отрабатывать задания, которые они еще не знают. Плюс у нас есть шаги решения, которые позволяют, если у ребенка есть ошибки, разобраться с заданием, понять, где была допущена ошибка», – рассказала об этой системе менеджер по работе с органами государственной власти цифрового образовательного ресурса города Москвы Наталья Ноженко.

И главное – стратегические сессии, посвященные созданию новой суверенной системы образования. «Это новые государственные образовательные стандарты, единые программы и вообще, в принципе, единые подходы в системе образования всей страны, – рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин. – Это принципиально важный новый шаг в части унификации и стандартизации всех программ, которые реализуются в школах».