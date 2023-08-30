Югорские наездники завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях

Югорские спортсмены завоевали 14 медалей на Всероссийских соревнованиях по конному спорту «Каноковские канюшни». Состязания прошли с 22 по 27 августа в Тверской области, сообщает пресс-служба окружного департамента физической культуры и спорта.

Наилучшие результаты показал Богдан Васьковский. Он завоевал шесть золотых и две серебряных медали. Кристина Матыченко собрала весь комплект медалей: одну золотую, одну серебряную и две бронзовых. Милена Берейша пополнила свою копилку одной золотой и одной бронзовой медалями.