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​20-летний водитель погиб в ДТП под Сургутом

В Сургутском районе столкнулись «ГАЗель» и Hyundai - погиб 20-летний водитель

​20-летний водитель погиб в ДТП под Сургутом
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

ДТП с погибшим произошло сегодня утром в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» столкнулись два автомобиля - «ГАЗель» под управлением 45-летнего мужчины и Hyundai Solaris, которым управлял 20-летний водитель.

«В результате ДТП водитель Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 325, комментариев: 0
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