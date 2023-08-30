В Сургутском районе столкнулись «ГАЗель» и Hyundai - погиб 20-летний водитель

ДТП с погибшим произошло сегодня утром в Сургутском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, на 24 километре автодороги «Сургут – Лянтор» столкнулись два автомобиля - «ГАЗель» под управлением 45-летнего мужчины и Hyundai Solaris, которым управлял 20-летний водитель.

«В результате ДТП водитель Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.