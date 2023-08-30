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Жители Ханты-Мансийского района чаще страдают от нападения бездомных животных

В Югре растет распространение бешенства среди животных

Жители Ханты-Мансийского района чаще страдают от нападения бездомных животных
Фото: ru.freepik.com

В Югре с начала 2023 года зарегистрировано 113 случаев укусов животными на 100 тысяч населения. Причем наибольшее число пострадавших фиксируется в Ханты-Мансийском районе. Об этом в ходе обсуждения на Межрегиональной стратегической сессии «Проблема бездомных животных – проблема всех и каждого» заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«А в текущем году в Югре наблюдается подъем эпизоотии бешенства. Такие подъемы нашем в регионе происходят с пятилетним интервалом. За 2013-2023 годы случаи бешенства животных регистрировались в Кондинском, Белоярском, Октябрьском, Нефтеюганском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском районах, городах Нягань и Ханты-Мансийск», – сообщила Кудрявцева.

По данным референс-центра по мониторингу за бешенством, действующем при Омском НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора, безнадзорные животные в 2022 году составили 5,4-5,9% от всех зарегистрированных случаев бешенства в Российской Федерации. В 2020-2022 годах в стране домашние животные стали причиной заражения людей бешенством в 75% случаев. Из 7 напавших собак 4 были безнадзорные.

Отмечается, что бездомные четвероногие также могут стать переносчиками паразитарных заболеваний. Среди них: описторхоз, токсоплазмоз, дирофилариоз, ляблиоз, токсокароз.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 107, комментариев: 0
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