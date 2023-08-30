Глава СК Бастрыкин поручил проверить разваливающийся дом в ХМАО

В ХМАО проводится проверка по факту жалоб жителей поселка Высокий на разваливающийся дом. Соответствующее поручение региональному следкому дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

«В СМИ размещена информация о том, что жители одного из домов в поселке Высоком жалуются на жилье, в котором они боятся жить. Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, в результате дождей происходит затопление мест, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка», - сообщает пресс-служба СКР в своем телеграм-канале.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.