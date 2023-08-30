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​«Провалились потолки, рушатся полы». Югорчане боятся жить в собственном доме

Глава СК Бастрыкин поручил проверить разваливающийся дом в ХМАО

​«Провалились потолки, рушатся полы». Югорчане боятся жить в собственном доме
Фото: СУ СКР по ХМАО

В ХМАО проводится проверка по факту жалоб жителей поселка Высокий на разваливающийся дом. Соответствующее поручение региональному следкому дал председатель СКР Александр Бастрыкин.

«В СМИ размещена информация о том, что жители одного из домов в поселке Высоком жалуются на жилье, в котором они боятся жить. Внутри квартир и в подъезде провалились потолки, в результате дождей происходит затопление мест, где расположена проводка, рушатся полы в комнатах над соседними квартирами. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка», - сообщает пресс-служба СКР в своем телеграм-канале.

Бастрыкин поручил главе СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.


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Сегодня в 09:15, просмотров: 89, комментариев: 0
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