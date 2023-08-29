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С начала действия программы капремонта югорчане накопили на счетах регоператора более 26 миллиардов

Семь муниципалитетов Югры признаны лучшими по сбору взносов за капремонт

С начала действия программы капремонта югорчане накопили на счетах регоператора более 26 миллиардов
Фото: siapess.ru

Представители «Югорского фонда капремонта» выделили муниципалитеты, где лучше всего идет сбор взносов. Так, согласно данным, наибольшая собираемость наблюдается в Покачах, Лангепасе, Югорске, Нефтеюганске, Нягани и Когалыме – там платят больше 90% жителей. Следует отметить и Кондинский район, где процент сборов составляет 88,6.

Начиная с 2014 года собственники накопили на счетах регионального оператора 26 миллиардов 336 миллионов рублей. Что касается задолженности, с начала действия программы капитального ремонта собственники помещений в многоквартирных домах не доплатили около 1,7 млрд рублей.

«С должниками ведется судебно-претензионная работа. В Югорском фонде напоминают: задолженность по оплате взносов за один месяц может явиться основанием для обращения в суд. В этом случае должнику предстоят не только тяжбы, но и судебные расходы, а также начисленные пени. В дальнейшем исполнительный документ может быть передан в службу судебных приставов», – сообщили в фонде капремонта Югры.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 65, комментариев: 0
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