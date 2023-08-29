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За первое полугодие югорчане потратили на украшения около двух миллиардов

Югорчане стали чаще покупать ювелирные украшения на 8% по сравнению с прошлым годом

За первое полугодие югорчане потратили на украшения около двух миллиардов
Фото: ru.freepik.com

Югорчане увеличили свои траты на ювелирные изделия в сравнении с остальными регионами УрФО. По итогам первой половины 2023 года оборот украшений увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Суммарно жители ХМАО потратили на украшения 1,81 млрд рублей, заняв третью строчку по обороту в Уральском федеральном округе. Об этом рассказали специалисты аналитического центра бренда ювелирных изделий «SOKOLOV».

«В лидерах по объему продаж в УрФО Свердловская область, где траты на ювелирные украшения составили 3,60 млрд рублей. На втором месте — Челябинская область (2,51 млрд рублей). Наименьшая доля по объемам ювелирного рынка в УФО оказалась у Курганской области — 417,56 млн рублей», – подчеркнули представители компании.

Средний чек в Югре составил 7 613 рублей – этот показатель один из самых высоких в УрФО (второе место) и в целом по стране (17 место). На первом месте по среднему чеку в УрФО оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (8 375 рублей), замыкает тройку лидеров — Челябинская область (6 825 рублей). Меньше всего в УрФО тратят на ювелирные украшения жители Курганской области — 5 079 рублей.

В среднем по России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 94, комментариев: 0
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