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Югра, Москва и Тюменская область попали в топ регионов, где букет для учителя стоит дороже всего

В ХМАО средняя стоимость букета на 1 сентября превышает 1500 рублей

Югра, Москва и Тюменская область попали в топ регионов, где букет для учителя стоит дороже всего
Фото: siapress.ru

Югра – один из регионов, где дороже всего покупать букет учителю на 1 сентября. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на оператора «умных касс» «Эвотор», средняя стоимость цветочной композиции составила 1570. Самый дорогой ценник в Москве – 1608 рублей. Тюменская область замыкает тройку – жители этого региона отдадут за букет, в среднем, 1390 рублей.

Дешевле всего цветочный подарок педагогу обойдется в Псковской, Кировской, Томской областях и Пермском крае. Родители школьников из перечисленных регионов заплатят за цветы сумму, не превышающую 800 рублей. В среднем по стране букет стоит 1096 рублей.

Отмечается, что самыми популярными цветами в преддверии школьного праздника стали роза и хризантема, которые лидируют с большим отрывом, а также альстромерия. Кроме того, в топ-список вошли гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 63, комментариев: 0
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