16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  95,4717   EUR  103,2434  

Новости

Больше новостей
Вы экономите в продуктовых магазинах?
Комментировать
0
А вы купили бы «Москвич»?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчан приглашают на онлайн-забег

Онлайн-забег пройдет в югорских городах

Югорчан приглашают на онлайн-забег
Фото: ru.freepik.com

В городах ХМАО 2-3 сентября пройдет акция «Добавь энергии родному городу». Принять участие могут жители Когалыма, Нижневартовска, Нягани, Сургута и Урая, сообщает пресс-служба правительства региона.

Города-учаcтники поборются за звание «самого бегающего города». На результат cоревнований повлияют сами горожане, принявшие участие в онлайн-забеге. Чтобы помочь своему населенному пункту одержать победу, нужно пробежать 3 километра и отметить результат в мини-приложении «Бег» в соцсети «ВКонтакте». Чем больше участников — тем выше шанс на победу, подчеркивают в пресс-службе правительства.

Итоги объявят в cентябре на Восточном экономическом форуме, пять победителей-городов получат именной кубoк.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:28, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Запретить не надо думать 669
  2. ​Двое рыбаков выпали из лодки на реке Лямин, один утонул 584
  3. А кушать хочется всегда 561
  4. ​8 IT-стойбищ появятся в ХМАО в этом году 559
  5. Депздрав Югры сообщил: дошкольникам нужно спать не менее 10 часов 524
  6. Муниципалитетам России могут позволить запрещать прокат электросамокатов 521
  7. Вартовчанин украл 14 банок икры и продал их за 3000 рублей 516
  8. ​В Тобольске началось строительство нового завода 485
  9. ​«На подготовку горожан к транспортной реформе следует тратить больше сил, чем на саму реформу» 476
  10. В Нижневартовске прооперировали новорожденную на 24 день ее жизни 475
  1. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 2076
  2. ​Неизбежность 1961
  3. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 1770
  4. ​Вперёд, в прошлое 1767
  5. ​Парковочная реформа на самом деле в интересах и пешеходов, и водителей, потому что наводит порядок в этой сфере 1499
  6. ​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей 1433
  7. ​Отдых детей в Анапе проконтролирует правительство Югры 1382
  8. ​В Тюменской области создадут образовательные кластеры в отраслях «Машиностроение» и «Дорожное строительство» 1381
  9. Сургут встречает день Государственного флага России 1340
  10. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 1338
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 13322
  2. Не в экстрасенсах дело 6355
  3. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5978
  4. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5619
  5. Создавать колесо 4597
  6. ​Сургутская ГРЭС-2 завершила ремонт теплосетей 3546
  7. ​Сбер стал лидером ESG-рэнкинга RAEX 3412
  8. ​Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью 3384
  9. ​Как платить налоги на дистанционке? 3352
  10. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 3345

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика