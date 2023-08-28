8 югорских стойбищ получат выход в цифровой мир в этом году

В Югре продолжается развитие IT-стойбищ. В этом году 8 стойбищ получат выход в цифровой мир, сообщает пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.

«В этом году выход в цифровой мир получат 8 стойбищ: Белоярского, Сургутского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов. В совокупности в них проживает 156 человек. На сегодняшний день уже более половины планируемых работ завершено — оборудование установлено на 5 территориях», - говорится в сообщении.

На территории стойбищ появится спутниковая связь, благодаря которой представители коренных малочисленных народов Севера смогут пользоваться интернетом, получат доступ к порталам государственных и муниципальных услуг.

IT-стойбища в ХМАО развиваются с 2018 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». До конца года всего порядка 3 450 человек из 77 стойбищ получат спутниковую связь.