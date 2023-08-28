7 лесных пожаров на площади 365 га потушили в Югре за неделю

За неделю с 21 по 27 августа в Югре потушили 7 лесных пожаров на площади порядка 365 га. По данным на утро сегодняшнего дня, 28 августа, возгораний в лесах региона не зафиксировано, сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования.

За весь период пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 166 ландшафтных пожаров на площади 27,6 тыс. га, 636 лесных пожаров на площади 62,7 тыс. га и 7 возгораний площадью 525 га на землях особо охраняемых природных территорий.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.