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​7 лесных пожаров потушили в ХМАО за неделю

7 лесных пожаров на площади 365 га потушили в Югре за неделю

​7 лесных пожаров потушили в ХМАО за неделю
Фото: телеграм-канал "Депнедра Югры"

За неделю с 21 по 27 августа в Югре потушили 7 лесных пожаров на площади порядка 365 га. По данным на утро сегодняшнего дня, 28 августа, возгораний в лесах региона не зафиксировано, сообщает пресс-служба окружного департамента недропользования.

За весь период пожароопасного периода в ХМАО ликвидировали 166 ландшафтных пожаров на площади 27,6 тыс. га, 636 лесных пожаров на площади 62,7 тыс. га и 7 возгораний площадью 525 га на землях особо охраняемых природных территорий.

В Югре действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 106, комментариев: 0
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