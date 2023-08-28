Лишь 5% опрошенных жителей Югры не помнят имени своего педагога начальных классов

Большинство жителей Югры помнит, как зовут их первого школьного учителя. Всего 5% опрошенных сообщили, что забыли имя и отчество педагога начальных классов, рассказали в сервисе SuperJob.

«В комментариях множество теплых воспоминаний: «Добрейшей души женщина!»; «Заботливая, в меру строгая, хорошо объясняла», − говорится в результатах опроса.

Женщины чаще мужчин помнят первую учительницу. Кроме того, чем выше доход горожан, тем больше среди них тех, кто не забыл своего педагога начальных классов.

Ранее в siapress.ru детский психолог рассказал, как подготовить первоклассника к школе.