В ХМАО сотрудникам «КапРемСервиса» выплатили многомиллионные долги по зарплате

В Мегионе перед сотрудниками компании «КапРемСервис» погасили долги по зарплате на сумму свыше 40 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО, у предприятия образовалась задолженность по заработной плате перед 728 работниками за май 2023 года. С целью восстановления нарушенных трудовых прав сотрудников прокурор города внес в адрес руководителя компании представление. Также в отношении главы предприятия возбудили административное дело по статье о невыплате заработной платы.

«В результате принятых прокуратурой мер предприятием задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», - уточнили в пресс-службе ведомства.