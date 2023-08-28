В ХМАО пьяный водитель «ВАЗа» врезался в грузовик - погиб водитель легковушки

В ХМАО по вине нетрезвого водителя, не имеющего права управления транспортным средством, погиб пассажир. Авария случилась днем в воскресенье, 27 августа, на 203 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. По данным Госавтоинспекции Югры, 36-летний водитель «ВАЗа» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу грузовому автомобилю JAC под управлением 51-летнего мужчины и врезался в него.

«В результате ДТП 44-летний пассажир «Лады» погиб, а водитель этого же авто получил травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за выходные в ХМАО произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10-получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 43 водителя с признаками опьянения.