Аналитики высоко оценили уровень занятости населения в ХМАО

Югра оказалась на шестом месте рейтинга регионов по уровню занятости населения. Согласно данным аналитиков РИА Новости, главной причиной высокого уровня жизни и наличия больших зарплат является занятость жителей региона в нефтегазовой отрасли.

Первые три позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. ХМАО уступил Красноярскому краю и Татарстану, которые попали на четвертое и пятое места соответственно.

В конце топа разместились Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Тува.