Проводить ребенка на торжественную линейку в День знаний собираются 33% родителей Югры

Стресс перед началом нового учебного года испытывает 21% родителей школьников. Так, по этой причине волнуются 26% опрошенных женщин и 17% мужчин, сообщает сервис SuperJob.

«Взять выходной или отпуск 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу, собираются 33% родителей. Еще 17% намерены отпроситься на полдня. И тех, кто отпрашивается, и тех, кто берет отгул в первый день нового учебного года, больше среди женщин, чем среди мужчин», – говорится в результатах сервиса.

Кроме того, в исследовании говорится, что только 22% родителей Югры полностью довольны качеством обучения в школе, в которую ходит их ребенок. При этом, 48% опрошенных скорее удовлетворены. «Недоволен каждый третий: 8% полностью, а 20% скорее не удовлетворены. Качество обучения чаще не устраивает отцов (35% против 25% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (37% против 30% среди более молодых родителей)», – добавили в SuperJob.

Напоминаем, ранее в siapress.ru детский психолог рассказал, как понять, что ребенок готов к учебе в школе.