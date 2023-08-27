Лесные пожары в Югре не зафиксированы сегодня

Сегодня, 27 августа, в Югре нет действующих природных пожаров. Специалисты Базы авиационной и наземной охраны лесов округа продолжают в постоянном режиме мониторить состояние югорских лесов с воздуха, а также патрулируют леса на земле. Об этом сообщает Депнедра и природных ресурсов Югры.

«Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали: 166 ландшафтных пожаров на площади 27565,53 га; 636 лесных пожаров на площади 62660,36 га; семь возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га», – говорится в сообщении.

Вместе с тем напоминаем, что в Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. Так, запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи.