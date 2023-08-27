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Жители Югры смогут увидеть невооруженным глазом новую комету Нишимура

Югорчане смогут увидеть недавно открытую комету Нишимура в сентябре

Жители Югры смогут увидеть невооруженным глазом новую комету Нишимура
Фото: Московский планетарий

Комета Нишимура, открытая в августе японским астрономом Хидео Нишимурой, может стать видимой невооруженным глазом для югорчан к середине сентября. Сейчас она достигает 10 звездной величины, что позволяет наблюдать ее в любительские телескопы с диаметром 15 см в течение нескольких часов до рассвета, поделился Московский планетарий.

«Учитывая непредсказуемость комет, определенного ответа дать нельзя, однако есть вероятность, что это произойдет. Приближаясь к Солнцу, комета испаряется и у нее начинает расти газовый и пылевой хвост, который сегодня уже фиксируют астрономы-наблюдатели. В момент прохождения перигелия (середина сентября) яркость кометы прогнозируется на уровне 2-3 й звездной величины – это как звезды известного астеризма «Перевернутая буква М» созвездия Кассиопея – т.е. при ясной погоде ее можно будет наблюдать невооруженным глазом», – говорится в сообщении.

Подчеркнем, что на минимальном расстоянии от Земли недавно открытая комета окажется 13 сентября.


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Сегодня в 09:30, просмотров: 158, комментариев: 0
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