Заболеваемость описторхозом в Югре выросла на 40%

В 2023 году в Югре зарегистрировали 1 083 случаев описторхоза. Так, по сравнению с прошлым годом заболеваемость выросла на 40%. Также в этом году зафиксировали 82 случая дифиллоботриоза, сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

«Основной причиной заболевания острым описторхозом является употребление в пищу термически необработанной или плохо просоленной зараженной рыбы: язя, чебака, леща и плотвы. Заражение дифиллоботриозом происходит при употреблении недостаточно просоленной щучьей икры и плохо термически обработанной рыбы (речная рыба - щука, окунь)», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что острая фаза описторхоза характеризуется повышением температуры тела, головной болью, недомоганием, отеками, сыпью. При этом, для хронической стадии характерны явления холецистита с периодическими обострениями, когда больных беспокоят боль и тяжесть в правом подреберье, тошнота, вздутие живота, запор или жидкий стул с развитием дисбактериоза.

«Возбудитель описторхоза относится к биологическим канцерогенным факторам и может спровоцировать рак печени. При дифиллоботриозепаразиты способны вызвать закупорку кишок у человека. У 2-3% больных наступает тяжелая форма анемии», − добавили в управлении.