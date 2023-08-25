16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  94,4007   EUR  102,4719  

Новости

Больше новостей
А вы купили бы «Москвич»?
Комментировать
0
Как часто вы питаетесь не дома: в ресторанах, кафе, фастфуд?

Ежедневно 10.8%

Раз-два в неделю 9.9%

Несколько раз в месяц 36%

Ем только домашнее 40.5%

Не знаю 2.7%

Всего голосов: 111

Комментировать
0
Больше опросов

Жительницу Белоярского осудили за мошенничество с выплатами

Югорчанку приговорили к штрафу за мошенничество с выплатами

Жительницу Белоярского осудили за мошенничество с выплатами
Фото: pixabay

В Белоярском вынесен приговор местной жительнице. Суд признал ее виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Согласно материалам дела, в мае 2021 года женщина решила незаконно получить бюджетные деньги по госпрограмме округа «Развитие жилищной сферы». При составлении договора купли-продажи жилого помещения она указала недостоверные сведения о фактически приобретаемом жилом помещении, завысив его стоимость на 450 тыс. рублей.

На основании этого документа региональный департамент строительства перевел злоумышленнице деньги на приобретение жилья. В результате бюджету округа был причинен ущерб на указанную сумму.

Суд приговорил югорчанку к штрафу. Также он удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:52, просмотров: 31, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Часть объектов инженерной инфраструктуры НТЦ в Сургуте готово на 80% 544
  2. Власти Сургута отчитались о ходе благоустройства общественных пространств 537
  3. ​По всей Югре пройдут акции по очистке берегов рек, озер и проток 515
  4. Около 43 000 рублей уходит у россиян на сборы детей в школу 502
  5. ​В Музейном комплексе Словцова работает уникальная экспозиция 495
  6. Психологическую помощь будут оказывать учителям и учащимся в школах ХМАО 492
  7. Скоро в школу! А готов ли ребенок? 482
  8. ​Новые российские электропоезда будут курcировать в Тюменской области 478
  9. «Неделя знаний со Сбером»: лекции, мастер-классы и специальные предложения для участников 440
  10. Почти 6 тысяч югорчан переселили из аварийного жилья с начала года 434
  1. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 1815
  2. Мэрия Сургута решила узнать мнение горожан о платных парковках 1533
  3. В Югре за сутки утонуло двое мужчин 1512
  4. ​В Тюменской области усилят меры защиты населения 1483
  5. Сургутский повар попал на кастинг популярного кулинарного шоу 1442
  6. «Самый крупный случай»: водитель на Audi врезался в новое ограждение теплотрассы в Сургуте 1410
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 августа? // АФИША 1407
  8. В Сургуте зарегистрировано больше 180 тысяч легковых авто 1350
  9. ​Югорчан ожидают умеренно теплые и местами дождливые выходные 1337
  10. ​Тюменские врачи провели уникальную процедуру младенцу с критически низкой массой тела 1334
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12813
  2. Не в экстрасенсах дело 6149
  3. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 5550
  4. Геологический десант в Локосово 5451
  5. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5346
  6. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 4989
  7. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 4758
  8. ​Реформа неизбежна 4177
  9. Герман Греф принял участие в правительственном совещании по туризму в Республике Алтай 3940
  10. Создавать колесо 3907

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика